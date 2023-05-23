ما هي فوائد البطيخ وأضراره؟

غزة/ محمد زقوت

يُعدُّ البطيخ من الفواكه اللذيذة والمُنعشة ويعتبر من أشهر الفواكه الصيفية، وتتعدَّد أسماؤه إلى الحبحب، أو الدلاح، أو الجح، ويعرف (بالإنجليزية: Watermelon).

ويعرف البطيخ من خلال لونه الخارجي الأخضر الفاتح أو الغامق وأيضًا من شكله الكروي أو الأسطواني والتي تحتوي لبّ هذه الفاكهة ذات اللون الأحمر المفيد بشكل كبير للإنسان وصحته.

ويتميَّز البطيخ باحتوائه على عناصر غذائية عديدة ومتنوعة وضرورية للإنسان، ويحتوي كلّ 154 غرامًا من البطيخ على سعرات حرارية تقدَّر 46 سعرة، ونسبة من فيتامين A ويقدَّر 18%، ونسبة بوتاسيوم وتقدَّر 5%، ونسبة مغنيسيوم وتقدَّر 4%.

ويعمل كل عنصر من هذه العناصر المهمَّة كمادة مُغذّية لجسم الإنسان من أجل الحفاظ على صحته وعافيته، وتعمل العناصر الغذائية جنبًا إلى جنب من أجل بقاء وعمل كلّ جزءٍ في جسم الإنسان بشكل سليم وصحيح.

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ويضع لكم موقع " " قائمة بأهم فوائد البطيخ الأحمر، كالتالي:

1- ترطيب الجسم:

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء تتراوح بين 90-95%، مما يجعله مناسبًا للترطيب والتخفيف من الجفاف لدى الأشخاص الذين يتناوله.

2- مصدر للفيتامينات والمعادن:

يحتوي البطيخ على فيتامين C وفيتامين A، والذي يمكن أن يعزّزا صحة البشرة والعيون، كما يحتوي البطيخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات، وهي معادن مهمَّة لصحة القلب والعضلات والحماية من ارتفاع ضغط الدم لوجود عنصر البوتاسيوم فيه.

3- مضادات الأكسدة:

يحتوي البطيخ على مضادَّات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يمكن أن يحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة ويقلّل من خطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب لقدرته على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم ويخفف من انسداد الشرايين وبعض أنواع السرطان المتعلّقة بالجهاز الهضمي.

4- الألياف:

يحتوي البطيخ على الألياف الغذائية التي تعزّز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية تفريغها بشكل منتظم وصحي.

5- السعرات الحرارية المنخفضة:

البطيخ منخفض السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يحاولون خفض الوزن، مما يساعد في التمارين وفق ما نشرته مجلة الفلاحة والكيمياء الغذائية أن الرياضيّين لا يشعرون بآلام كثيرة عند تناوله بسبب احتوائه للسيترولين الذي يعزّز الدورة الدموية.



ومع ذلك، ينبغي أن يتم استهلاك البطيخ بشكل معتدل، وخاصة لأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية مثل مرض السكري، نظرًا لارتفاع محتواه من السكر الطبيعي.

لذلك لا بد من الإشارة إلى أضرار تناول البطيخ في حالة تناوله بشكل كبير أو في حالات نادرة.

وتتمثل أضراره بالتالي:

1- الإصابة بالإسهال:

إذا تناولت كمية كبيرة من البطيخ، قد تشعر بالإسهال نتيجة لارتفاع محتواها من الماء والألياف.

2- الحساسية:

بعض الأشخاص قد يكونون حساسين للبطيخ، وقد يعانون من أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو الانتفاخ بعد تناوله.

4- الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم:

البطيخ يحتوي على سكر طبيعي يعرف بالفركتوز، وفي حالة تناول كمية كبيرة من البطيخ، يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

5- المشكلات الهضمية:

قد تواجه بعض المشكلات الهضمية مثل الانتفاخ أو الغازات بعد تناول البطيخ، وذلك بسبب احتوائه على الألياف.

6- المشكلات الصحية للأشخاص المصابين بأمراض الكلى:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى أو الذين يخضعون لعلاج دياليز الامتناع عن تناول البطيخ، نظرًا لارتفاع محتواها من البوتاسيوم.

المصدر / فلسطين أون لاين