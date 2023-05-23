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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

23 مايو 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفي السياق، فرضت قوات الاحتلال تضييقات مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودقّقت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ودعت فعاليات مقدسية إلى ضرورة شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى والرباط فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى عيد "الأسابيع أو شوفوعوت" يوم الخميس القادم.

ومن المتوقع أن يتجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى الخميس المقبل، في ظلّ دعوات "جماعات الهيكل" لتنفيذ اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد، للاحتفال بالعيد اليهودي.

ويشهدُ المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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