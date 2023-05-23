بلدية رفح تضبط وتتلف 580 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، 580 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة والمحلات التجارية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أنه تم ضبط وإتلاف 156 مرطبان مربى بوزن 53 كيلوجرامًا، و455 كيلوجرامًا من التمور والعجوة، و58 كيلوجرامًا من الكيك والبقسماط والشوكولاتة والحلوى والنسكافيه، و14 كيلوجرامًا من القهوة، بسبب ظهور علامات فساد عليها أو انتهاء صلاحيتها.

ونوه إلى أنه تم ضبط المواد الغذائية المذكورة بالتعاون مع مباحث التموين والطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأكد بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مبينًا أن طواقم التفتيش ستواصل حملاتها المنظمة؛ لضمان سلامة البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على صحة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، بتبليغ الطواقم الميدانية العاملة في الأسواق أو دائرة الصحة والبيئة في البلدية، أو الاتصال على الرقم المجاني 115.





المصدر / فلسطين أون لاين