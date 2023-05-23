فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التفكجي: مخطط "القدس 2050" يبدد حلم إقامة دولة فلسطينية

بلدية رفح تضبط وتتلف 580 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

الحراك الصحفي النقابي: نرفض انعقاد المؤتمر العام للنقابة ونُطالب بإنفاذ القانون بإلغائه

"فرصة" مشروع نسوي لصناعة خيوط الطابعات ثلاثية الأبعاد

"حماس": هدم منزل ذوي الشهيد القسّامي الخواجا جريمة لا تزعزع إيمان شعبنا بالمقاومة

مرداوي: سياسة العقاب الجماعي لن تنجح في كسر إرادة شعبنا وتمسُّكه بالمقاومة

وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين ooredoo

مطلوب محاسب للعمل في شركة للصناعة والتجارة العامة بغزة

اقتصاديون: التوعية والعقوبات المشددة وسائل هامة للحدّ من التداول الوهمي

الصمت الدولي على تهويد القدس ازدواجية معايير

بلدية رفح تضبط وتتلف 580 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة

23 مايو 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، 580 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة والمحلات التجارية.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أنه تم ضبط وإتلاف 156 مرطبان مربى بوزن 53 كيلوجرامًا، و455 كيلوجرامًا من التمور والعجوة، و58 كيلوجرامًا من الكيك والبقسماط والشوكولاتة والحلوى والنسكافيه، و14 كيلوجرامًا من القهوة، بسبب ظهور علامات فساد عليها أو انتهاء صلاحيتها.

ونوه إلى أنه تم ضبط المواد الغذائية المذكورة بالتعاون مع مباحث التموين والطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأكد بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، مبينًا أن طواقم التفتيش ستواصل حملاتها المنظمة؛ لضمان سلامة البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على صحة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، بتبليغ الطواقم الميدانية العاملة في الأسواق أو دائرة الصحة والبيئة في البلدية، أو الاتصال على الرقم المجاني 115.

9aa0b3b2-6403-4555-bde9-a2fb8b591a53.jpg

31e5eed2-4868-4598-a713-c7324f6be687.jpg

73b936d0-315d-4e08-b551-00cad358f05c.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#أغذية فاسدة #بلدية رفح #مواد غذائية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة