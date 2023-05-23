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"حماس": هدم منزل ذوي الشهيد القسّامي الخواجا جريمة لا تزعزع إيمان شعبنا بالمقاومة

23 مايو 2023 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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أطلال منزل الشهيد الخواجا الذي هدمته قوات الاحتلال (تصوير: apa)

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أنّ هدم الاحتلال منزل ذوي الشهيد القسامي المجاهد المعتز بالله الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله صباح اليوم جريمة صهيونية تؤكد عجزه عن وقف ثورة شعبنا في الميدان، ولن يفلح في زعزعة إيمان شعبنا بالمقاومة وإرادته في الدفاع عن أرضه ومقدساته وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة في بيان لها، صباح اليوم الثلاثاء، على أنّ شعبنا الذي احتضن المقاومين سيُواصل تضميد جراح عائلاتهم وبناء ما يهدمه الاحتلال المجرم، وسيُواصل انتصاره للقدس والأقصى بتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية، والثأر لدماء الشهداء، والوفاء لتضحيات عائلاتهم، والسير قدمًا حتى التخلُّص من الاحتلال الصهيوني الفاشي.

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وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، بعد ساعات من المواجهات مع شبان البلدة الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة نعلين منتصف الليل، وحاصرت منزل عائلة الشهيد الخواجا، وعددًا من المنازل المجاورة له.

واستُشهد الخواجا في 9 مارس/آذار الماضي، برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بتل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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