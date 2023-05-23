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وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين ooredoo

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وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين ooredoo

23 مايو 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو فلسطين ooredoo تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (ممثل مبيعات المعارض) للعمل بمعارض الشركة بجميع مناطق قطاع غزة.

الواجبات والمسؤوليات:

- تقديم الحلول والإجابات المناسبة لأسئلة العملاء و / أو مشاكلهم.

- اغتنام جميع الفرص للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا.

- المشاركة في تحليل تقارير النشاط اليومية والاسبوعية والشهرية.

- الانضمام إلى اجتماعات موظفي مركز الخدمة الدورية والمساعدة في تحديد الفرص ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين أداء الفريق ومستوى الخدمة بشكل عام.

- تنبيه مسؤولي عناية العملاء في حالة حدوث مشاكل أو انخفاض مستوى الخدمة بالإضافة الى التوصية بالحلول المناسبة وتنفيذها.

- ضمان حوار مستمر مع الإدارات الأخرى وخاصة مركز الاتصال وإدارة التسويق من أجل البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات والسياسات وغيرها من المعلومات.

- CCRs امتلاك معرفة قوية بالأدوات والمعدات المقدمة، ذلك لضمان تنفيذ الإدخالات والمعاملات الصحيحة.

- ضمان التسوية المناسبة والإبلاغ عن الإيرادات اليومية وإدارة النقد.

- صيانة المعدات والمخزون.

Ooredoo التمسك بمظهر البيئة النظيفة، بالإضافة الى مساعدة قسم التسويق في تنفيذ طرق مبتكرة لجذب انتباه العملاء إلى الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة.

- احترام سياسات الشركة والسرية خلال الأنشطة اليومية.

- إبلاغ مشرف مركز الخدمة بالأنشطة اليومية وغيرها من الأمور.

- أداء أي مهمة (تتعلق بالوظيفة / العمل) يكلف بها المشرف.

مؤهلات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في الإدارة أو التخصصات ذات الصلة.

- حديثو التخرج مُرحّب بهم للتقديم.

- تعتبر خبرة عامين في مراكز الخدمات أو التواصل المباشر مع الزبائن ميزة إضافية.

المهارات:

- مهارات التعامل مع العملاء في الخطوط الأمامية.

- إدارة النقود.

- إدارة المخزون.

- مهارات إدارة الوقت.

- التحلي بروح العمل ضمن فريق.

- متواصل متحمس وديناميكي جيد للغاية.

- شعور قوي بالمبادرة.

- مهارات تحليلية جيدة.

- المعرفة الحاسوبية (مايكروسوفت).

- العربية والإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الشركة وذلك بالضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/6/2023.

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