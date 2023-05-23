وظيفة شاغرة في شركة أوريدو فلسطين ooredoo

إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو فلسطين ooredoo تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (ممثل مبيعات المعارض) للعمل بمعارض الشركة بجميع مناطق قطاع غزة.
الواجبات والمسؤوليات:
- تقديم الحلول والإجابات المناسبة لأسئلة العملاء و / أو مشاكلهم.
- اغتنام جميع الفرص للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا.
- المشاركة في تحليل تقارير النشاط اليومية والاسبوعية والشهرية.
- الانضمام إلى اجتماعات موظفي مركز الخدمة الدورية والمساعدة في تحديد الفرص ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين أداء الفريق ومستوى الخدمة بشكل عام.
- تنبيه مسؤولي عناية العملاء في حالة حدوث مشاكل أو انخفاض مستوى الخدمة بالإضافة الى التوصية بالحلول المناسبة وتنفيذها.
- ضمان حوار مستمر مع الإدارات الأخرى وخاصة مركز الاتصال وإدارة التسويق من أجل البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات والسياسات وغيرها من المعلومات.
- CCRs امتلاك معرفة قوية بالأدوات والمعدات المقدمة، ذلك لضمان تنفيذ الإدخالات والمعاملات الصحيحة.
- ضمان التسوية المناسبة والإبلاغ عن الإيرادات اليومية وإدارة النقد.
- صيانة المعدات والمخزون.
- Ooredoo التمسك بمظهر البيئة النظيفة، بالإضافة الى مساعدة قسم التسويق في تنفيذ طرق مبتكرة لجذب انتباه العملاء إلى الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة.
- احترام سياسات الشركة والسرية خلال الأنشطة اليومية.
- إبلاغ مشرف مركز الخدمة بالأنشطة اليومية وغيرها من الأمور.
- أداء أي مهمة (تتعلق بالوظيفة / العمل) يكلف بها المشرف.
مؤهلات الوظيفة:
- درجة البكالوريوس في الإدارة أو التخصصات ذات الصلة.
- حديثو التخرج مُرحّب بهم للتقديم.
- تعتبر خبرة عامين في مراكز الخدمات أو التواصل المباشر مع الزبائن ميزة إضافية.
المهارات:
- مهارات التعامل مع العملاء في الخطوط الأمامية.
- إدارة النقود.
- إدارة المخزون.
- مهارات إدارة الوقت.
- التحلي بروح العمل ضمن فريق.
- متواصل متحمس وديناميكي جيد للغاية.
- شعور قوي بالمبادرة.
- مهارات تحليلية جيدة.
- المعرفة الحاسوبية (مايكروسوفت).
- العربية والإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الشركة وذلك بالضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/6/2023.