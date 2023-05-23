23 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 822 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
- 1920 بدء الانتداب الفرنسي على سوريا.
- 1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وشارل دباس يصبح أول رئيس لها.
- 1936 قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ترفض فكرة إيفاد لجنة التحقيق الملكية البريطانية إلى فلسطين للبحث في أسباب ثورة 1936، مطالبة بدلًا عن ذلك قيام سلطات الانتداب والحكومة البريطانية برفض " وعد بلفور" ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كمقدمة للحوار.
- 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967.
- 1989 بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء، وحضرته مصر أول مرة بعد المقاطعة العربية.
- 2000 انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد 22 سنة من احتلاله تحت ضربات المقاومة.
- 2012 بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك.
- 2016 جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تهدم مصلى قرب باب العامود بحجة عدم الترخيص.
المصدر / فلسطين أون لاين