23 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

822 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. 1920 بدء الانتداب الفرنسي على سوريا.

بدء الانتداب الفرنسي على سوريا. 1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وشارل دباس يصبح أول رئيس لها.

إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وشارل دباس يصبح أول رئيس لها. 1936 قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ترفض فكرة إيفاد لجنة التحقيق الملكية البريطانية إلى فلسطين للبحث في أسباب ثورة 1936، مطالبة بدلًا عن ذلك قيام سلطات الانتداب والحكومة البريطانية برفض " وعد بلفور" ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كمقدمة للحوار.

قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ترفض فكرة إيفاد لجنة التحقيق الملكية البريطانية إلى فلسطين للبحث في أسباب ثورة 1936، مطالبة بدلًا عن ذلك قيام سلطات الانتداب والحكومة البريطانية برفض " وعد بلفور" ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كمقدمة للحوار. 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 1967. 1989 بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء، وحضرته مصر أول مرة بعد المقاطعة العربية.

بدء أعمال مؤتمر القمة العربية السابع عشر في الدار البيضاء، وحضرته مصر أول مرة بعد المقاطعة العربية. 2000 انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد 22 سنة من احتلاله تحت ضربات المقاومة.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد 22 سنة من احتلاله تحت ضربات المقاومة. 2012 بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك.

بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وهي الانتخابات الأولى بعد ثورة 25 يناير وسقوط نظام محمد حسني مبارك. 2016 جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تهدم مصلى قرب باب العامود بحجة عدم الترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين