وسط مواجهات عنيفة.. الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد الخواجا في نعلين

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، بعد ساعات من المواجهات مع شبان البلدة الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة نعلين منتصف الليل، وحاصرت منزل عائلة الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

واستشهد الخواجا في 9 مارس/آذار الماضي، برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في في شارع ديزنغوف بتل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر في البلدة، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد الخواجا، وعدد من المنازل المجاورة له، واعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل، وأجبروا الأهالي على مغادرتها، تمهيدا لهدم المنزل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان نعلين وقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء من البلدة وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح.

وفي قباطية قضاء جنين اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال على إثر اقتحام البلدة فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأنه في أعقاب اقتحام الاحتلال للبلدة اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أرجاء البلدة.

وخلال الاشتباكات أطلق المقاومون النيران بكثافة تجاه قوات الاحتلال المُقتحمة، كما ألقوا عدداً من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه الجيبات العسكرية لجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر في البلدة أن مواطنين اثنين على الأقل قد أصيبوا برصاص الاحتلال في قباطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة الغربية فجر اليوم، طالت مدن نابلس والخليل وبيت لحم.

وبحسب مصادر صحفية، فقد داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المناطق التي اقتحمتها واعتقلت عددا من الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين