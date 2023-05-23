إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، تمهيدا لهدم منزل عائلة الشهيد معتز خواجا (23 عاما)، منفذ عملية تل أبيب في التاسع من آذار/ مارس الماضي، كما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في قباطية قضاء جنين.

وأكد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بأكثر من 50 آلية عسكرية بلدة نعلين فجر اليوم، وحاصرت منزل الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

وذكرت مصادر في البلدة، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد الخواجا، وعدد من المنازل المجاورة له، واعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل، وأجبروا الأهالي على مغادرتها، تمهيدا لهدم المنزل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان نعلين وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح.

وفي قباطية قضاء جنين اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال على إثر اقتحام البلدة فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأنه في أعقاب اقتحام الاحتلال للبلدة اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أرجاء البلدة.

وخلال الاشتباكات أطلق المقاومون النيران بكثافة تجاه قوات الاحتلال المُقتحمة، كما ألقوا عدداً من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه الجيبات العسكرية لجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر في البلدة أن مواطنين اثنين على الأقل قد أصيبوا برصاص الاحتلال في قباطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة الغربية فجر اليوم، طالت مدن نابلس والخليل وبيت لحم.

وبحسب مصادر صحفية، فقد داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المناطق التي اقتحمتها واعتقلت عددا من الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين