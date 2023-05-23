المنتخب الأولمبي في المستوى الثالث لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

غزة/ وائل الحلبي:

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخب الأولمبي في المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن التصفيات ستشهد مشاركة 43 منتخبا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على 11 مجموعة على أن تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، فيما تضم المجموعة الأخيرة 3 منتخبات فقط، على أن تقام التصفيات بنظام التجمع خلال الفترة من 4 وحتى 12 سبتمبر القادم.

وجاء اعتماد المنتخب الفلسطيني في المستوى الثالث بناء على الألية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي في توزيع المنتخبات حسب النتائج التي حققها المنتخبات المشاركة في النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان، فيما جاءت المنتخبات التي لم تشارك في مستوى أقل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اعتماد البلدان المستضيفة للتصفيات، حيث ستقام منافسات كل مجموعة في بلد مختلف بناء على نتائج القرعة.

ويتأهل من التصفيات 11 منتخبا من أصحاب المركز الأول، إلى جانب 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات إلى جانب منتخب قطر مستضيف البطولة والذي سيشارك في التصفيات دون اعتماد نتائجه في تحديد ترتيب المجموعة التي سيلعب فيها.