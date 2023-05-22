كارثة جديدة تهدد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم الإثنين حسم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بعد جلسة استماع لمراجعة عقوبته السابقة (15 نقطة) بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان/ابريل الماضي، ما يصعب مهمته في حجز بطاقة الى مسابقة دوري ابطالب اوروبا الموسم المقبل.

وصدرت العقوبة عن محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الايطالي وسيتراجع فريق "السيدة العجوز" بسببها من المركز الثاني الى السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويخوض يوفنتوس مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي لجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في نيسان/أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويملك يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف امام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على العقوبة جديدة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية الى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران/يونيو المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين