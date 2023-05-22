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الشعباني يعود لتدريب الترجي التونسي خلفًا لنبيل معلول

22 مايو 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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الشعباني يعود لتدريب الترجي التونسي خلفا لنبيل معلول

أعلنت ادارة فريق الترجي الرياضي التونسي الإثنين تعيين معين الشعباني مدربًا جديدًا للفريق إثر استقالة نبيل معلول بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك "تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربًا لأكابر فريق كرة القدم و مجدي تراوي مساعدًا له".

وكان الشعباني قاد الترجي إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين، الأولى عام 2018 على حساب الأهلي المصري، والثانية في العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودّع الفريق النسخة الحالية بالخسارة أمام الأهلي في نصف النهائي، ذهابًا صفر-3 في تونس، وايابا في القاهرة صفر-1.

وتولَّى الشعباني (41 عامًا) تدريب سيراميكا المصري في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة ببطولة الدوري، فحقّق الفوز مرتين وخسر ثلاث مباريات وتعادل في سبع ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وقال معين الشعباني في تصريحات عبر إذاعة "موزاييك" التونسية فور وصوله إلى العاصمة "تدريب الترجي شرف لأيّ مدرب في العالم، ليس هناك مدربًا يمكنه أن يرفض عرضًا من الترجي التونسي" .

وأضاف "أُوجّه الشكر إلى إدارة سيراميكا كليوباترا على تفهُّمها لرغبتي في العودة إلى الترجي".

وسبق أن قاد الشعباني، المصري البورسعيدي في تجربته المصرية الأولى خلال الفترة من 12 ايلول/سبتمبر 2021 إلى 29 أيار/مايو 2022.

وقدّم المدرب السابق نبيل معلول استقالته في 13 أيار/مايو الحالي إثر هزيمة ثقيلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بثلاثية.

ويمر فريق "باب سويقة" بفترة صعبة، حيث يحتل الترتيب الخامس في الدوري المحلي.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الترجي التونسي #الشعباني #نبيل معلول

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