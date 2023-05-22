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بالصور مقاومون يطلقون النار صوب مركبة للمستوطنين جنوب نابلس

22 مايو 2023 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
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إطلاق نار على سيارة مستوطنين

أطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الإثنين، النار صوب مركبة للمستوطنين قرب بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وتعرضت مركبة المستوطنين لأضرار بعد إصابتها بعيارين ناريين، فيما هرعت قوات عسكرية من جيش الاحتلال إلى مكان عملية إطلاق النار، وشرعت بعمليات تمشيط.

جاء ذلك بعد ساعات من تصدي مقاومين في مخيم بلاطة لاقتحام قوات الاحتلال، واستهدافهم بصليات من الرصاص وعبوات محلية الصنع.

وارتقى خلال الاقتحام ثلاثة شهداء، هم محمد بلال أبو زيتون، والمطارد فتحي أبو رزق، وعبد الله أبو حمدان، إلى جانب عدد من الإصابات وُصفت بعضها بالخطيرة.

يُشار إلى أنّ عمليات المقاومة في الضفة الغربية تشهد تصاعدًا كبيرًا، فقد أُصيب أمس جندي صهيوني في بلدة حوارة، إثر عملية دهس بطولية.

وأسفرت عمليات المقاومة خلال نيسان/ أبريل الماضي، عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 41 جنديًّا ومستوطنًا بجراح مختلفة.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملًا مقاومًا، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفّذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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