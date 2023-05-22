نادٍ يطلب 70 ألف دولار للسماح للاعبه بالاحتراف الخارجي

القدس/ فلسطين أون لاين:

أبدى نادي الوحدات الأردني رغبة كبيرة بضم اللاعب المهدي عيسي، مدافع فريق نادي جبل المكبر أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

ودخل الوحدات في مفاوضات مع جبل المكبر للحصول على خدمات اللاعب عيسي، وطلب النادي المقدسي مبلغ 70 ألف دولار للموافقة على رحيل لاعبه للدوري الأردني.

وقدّم المكبر عرضًا جديدًا بتبادل لاعب مقابل لاعب، حيث طلب ضم المدافع دانييل عفانة، مقابل الاستغناء عن عيسي، لكنّ المدير الفني للوحدات رفض الاستغناء عنه، وعليه تجمّدت الصفقة.

وعرض اللاعب عيسي على إدارة نادي جبل المكبر بدفع مبلغ 50 ألف شيكل، مقابل تحقيق حلمه والسماح له باللعب للوحدات، إلا أنّ طلبه قوبل بالرفض.

ويلعب عيسي (25 عامًا) منذ عامين مع جبل المكبر في مركز قلب الدفاع، وتُوّج معه بلقب دوري المحترفين خلال الموسم المنصرم ومرتين بكأس الشهيد أبو عمار.

ويرتبط عيسي بعقد مع النسور حتي نهاية الموسم بعد القادم موسم 2024-2025، ويُعتبر من أفضل اللاعبين في دوري المحترفين حاليًّا، وتم استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني في البحرين مؤخرًا.

يُذكر أنّ الوحدات تعاقد مؤخرًا مع اللاعب زيد القنبر بمبلغ 100 ألف دولار لمدة موسم واحد فقط، قادمًا من فريق نادي جبل المكبر.