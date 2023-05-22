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أهلي غزة يتعاقد مع مهاجم مخضرم

22 مايو 2023 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

استعاد النادي الأهلي المهاجم المخضرم محمد بركات، للدفاع عن ألوان الفريق في دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم 2022/2023.

ووقع بركات "39" عاماً، على كشوفات الأهلي رسمياً، بعد موسم ترك فيه الفريق ولعب مع خدمات الشاطئ في دوري الدرجة الأولى، وساهم بعودته لدوري الدرجة الممتازة من جديد.

ولعب بركات الموسم قبل الماضي مع الأهلي وظهر بشكل جيد، مما جعل الجهاز الفني يُقرر استعادته من جديد.

وتنقل بركات بين عدة أندية أبرزها الصداقة واتحاد خانيونس، كما احترف لفترة قصيرة في صفوف فريق الشعلة السعودي، علماً أنه لعب لأكثر من 10 سنوات مع نادي شباب خانيونس، وسجل بقميصه 100 هدف، كما وحصل معه على لقبي الدوري والكأس، وحاز على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز مرتين.

وسبق للأهلي أن تعاقد مع الخماسي (محمد الحداد، سامي الداعور، وإبراهيم النتيل، والحارسين إياد أبو دياب وإبراهيم الكويفي).

ويسعى الأهلي للحفاظ على مكانه بدوري الدرجة الممتازة الموسم القادم، وعدم العودة مُجدداً لدوري الأولى، حيث عمل مجلس الإدارة على الاستقرار الفني وجدد الثقة بالمدرب حمادة شبير.

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#محمد بركات #أهلي غزة

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