موعدٌ جديدٌ لإحياء ذكرى"هبة الكرامة" الثالثة في اللد

دعت اللجنة الشعبية في مدينة اللد شمال فلسطين المحتلة، اليوم الإثنين، إلى المشاركة في مسيرة إحياء الذكرى الثالثة "لهبة الكرامة" تحت عنوان "الدولة تستبيح دماء أبنائنا"، وذلك يوم الجمعة القادم.

وكان من المزمع أن تنظم المسيرة يوم 12 أيار/مايو الجاري، إذ جرى تأجيلها في حينه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب للجنة الشعبية في اللد: "قررنا القيام وتحديد المسيرة يوم الجمعة 26 أيار/مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرا".

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة المسجد "العمري الكبير" في اللد، حسبما أفاد البيان.

يذكر أن "هبة الكرامة" اندلعت في أيار/ مايو 2021 حينما شهدت مناطق الـ48 احتجاجات غاضبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في القدس والمسجد الأقصى.

وأسفرت تلك الهبة عن استشهاد موسى حسونة (31 عاما) برصاص مستوطنين في اللد، والشاب محمد كيوان (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال على مفرق البيار "ميعامي" في أم الفحم.

المصدر / فلسطين أون لاين