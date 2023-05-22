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الاحتلال يفرج عن الأسيرة رجاء كرسوع من مخيم بلاطة

22 مايو 2023 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسيرة رجاء كرسوع (48 عامًا) من مخيم بلاطة، شرق نابلس، بعد اعتقال استمر نحو أربعة أشهر.

‏وذكر نادي الأسير أنّ الأسيرة كرسوع التي اعتُقلت في السادس من شهر شباط الماضي، تعرضت لتحقيق طويل وقاسٍ استمر نحو شهر.

وأوضح أنها احتُجزت في ظروف قاسية وصعبة في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، وحُرمت في حينه من لقاء المحامي في الفترة الأولى من اعتقالها، علمًا أنها تُعاني من إعاقة حركية، ومشاكل صحية.

‏وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحق كرسوع حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، و18 شهرًا مع وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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