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العمادي يلتقي تور وينسلاند في غزة

22 مايو 2023 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالسيد تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر اللجنة بغزة، اليوم الاثنين.

واستعرض السفير العمادي مع وينسلاند مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشددا على مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني، وسبل الحفاظ على الهدوء في المنطقة وآليات الوقف الفوري لأي إجراءات استفزازية قد تجرّ المنطقة نحو التصعيد.
 
وتقدم السفير العمادي بالشكر للسيد وينسلاند على زيارته ومتابعته المتواصلة للملف الفلسطيني، مثمنا دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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