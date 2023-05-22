"أبو كويك": دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء لنا طريق العودة والتحرير

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، أن "دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء لنا طريق الحق والعودة والتحرير"، وذلك في أعقاب ارتقاء ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

وقال أبو كويك إنّ "شلال الدم النازف من جرحنا بارتقاء خيرة أبنائنا شهداء إلى عليين، لن يوقف طريقنا على درب الحق والعودة والتحرير، بل سيبقى هذا الدم الطاهر نوراً يضيء لنا ولأجيالنا الطريق".

وقال: "دماء الشهداء سترسم لنا خطوط المستقبل الناجز، ولن تقف خيولنا إلا على أبواب القدس بإذن الله".

وارتقى فجر اليوم الشهداء، محمد بلال أبو زيتون، والمطارد فتحي أبو رزق، وعبد الله أبو حمدان، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص، وتفجير عبوات محلية الصنع، فيما ذكر شهود عيان أن المقاومين تمكنوا من إيقاع إصابات مبشارة بجنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم بلاطة.

وباستشهاد الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، يرتفع عدد شهداء نابلس منذ بداية العام 2023 إلى أكثر من 35 شهيداً.

المصدر / حرية نيوز