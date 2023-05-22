هلال القدس يعلن عدم جاهزيته لبطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي هلال القدس عن عدم جاهزية الفريق للمشاركة في بطولة القدس الكرامة، المقرر إقامتها نهاية شهر مايو الجاري في رام الله بمشاركة فريقين أردنيين ومثلهما فلسطينيين.

ونشر الهلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" كتب فيها :"نادي هلال القدس يؤكد عدم جاهزيته الكاملة لخوض بطولة القدس والكرامة والمشاركة تأتي لأن البطولة تحمل اسم القدس في المقام الأول وسيشارك في البطولة بمن حضر من اللاعبين".

وواصل: "البطولة تقام في موعد غير مناسب للفرق الفلسطينية بعد انتهاء الموسم منذ أكثر من شهر وانتهاء عقود العديد من اللاعبين، حيث لا زال مجلس الإدارة يسعى لتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد".

وكانت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن عن مواعيد البطولة، حيث ستقام مباراة الفيصلي والوحدات يوم الاثنين 29/5، فيما ستقام مباراة هلال القدس وجبل المكبر في اليوم التالي على نفس الملعب.

وقررت اللجنة المنظمة أن تجمع مباراتي نصف النهائي فريقين من نفس البلد، لضمان أن يتواجد فريق فلسطيني وأخر أردني في نهائي البطولة الذي سيتم تحديد موعده لاحقا.

وتوج الوحدات بلقب النسخة الأولى من بطولة القدس والكرامة بفوزه على جبل المكبر في النهائي، وشهدت مشاركة 6 فرق ثلاثة أردنية هي الوحدات والفيصلي والرمثا وثلاثة فرق فلسطينية هي جبل المكبر وشباب الخليل وشباب رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين