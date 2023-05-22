فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الخميس المقبل

الديمقراطية: لم يعد الكلام رداً وافياً على الأعمال الفاجرة لحكومة الاحتلال

كتلة بيرزيت: التضييقات والملاحقات لن تثنينا عن خدمة الطلبة

والدة المعتقل السياسي براء بلوط تطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنه

عائلة بكر تناشد السلطات المصرية الكشف عن مصير نجلها

رئيس البرازيل يدافع عن فينسيوس بعد تعرضه للعنصرية

مؤسسات إعلامية تدعو "الاتحادين الدولي والعربي" لتصويب أوضاع نقابة الصحفيين الفلسطينيين

5 مرشحين لانتخابات شباب رفح قبل يومين على إغلاق باب الترشُّح

بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن الصفقات الجديدة وعودة ميسي

القضاء الإداري يسمح بإجراء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين دون إجراء الانتخابات

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الخميس المقبل

22 مايو 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
...

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الإثنين، تعديل ساعات عمل معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) ليوم الخميس المقبل.

وقالت إن المعبر سيعمل حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً في كلا الاتجاهين، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي ستجري على المعبر.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.

ويعتبر معبر "الملك حسين - الكرامة - اللنبي" المعبر الوحيد المتاح للمسافرين بين الأردن والضفة الغربية، ويشهد هذا المعبر حركة نشطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#معبر الكرامة #الأردن #مسافرين #سفر #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة