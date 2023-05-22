تعديل ساعات عمل معبر الكرامة الخميس المقبل

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الإثنين، تعديل ساعات عمل معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) ليوم الخميس المقبل.

وقالت إن المعبر سيعمل حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً في كلا الاتجاهين، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي ستجري على المعبر.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.

ويعتبر معبر "الملك حسين - الكرامة - اللنبي" المعبر الوحيد المتاح للمسافرين بين الأردن والضفة الغربية، ويشهد هذا المعبر حركة نشطة.

المصدر / فلسطين أون لاين