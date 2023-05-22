كتلة بيرزيت: التضييقات والملاحقات لن تثنينا عن خدمة الطلبة

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على أن التضييقات والملاحقات الأمنية المتواصلة لن تثنيها عن مواصلة خدمة طلبة الجامعة.

وقال سكرتير اللجنة التحضيرية في الكتلة الإسلامية لانتخابات جامعة بيرزيت أسامة أبو عيد لقناة "حطين" الرقمية، إن الملاحقة الأمنية للسلطة ضد أبناء الكتلة الإسلامية لن تثنينا عن خدمة الطلبة.

وأوضح أبو عيد أن هناك تضييقات مستمرة من السلطة ضد أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وبين أن أجهزة السلطة اختطفت خلال المرحلة الماضية 40 طالبا من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وأشار إلى أنه منذ أول أمس تم تعليق الدعاية الانتخابية لكافة الكتل الطلابية في انتخابات جامعة بيرزيت.

وأضاف أن الكتلة الإسلامية تواصل جولاتها في ساحات الجامعة، وتواصلها الدائم مع الطلبة، وتجميع الحصاد المميز للكتلة خلال الأعوام الماضية.

ونظمت الكتلة الإسلامية، اليوم الاثنين، مرشاً عسكرياً مهيباً ضمن دعايتها الخاصة بانتخابات مجلس الطلبة، تزين برايات حماس ومشاركة عشرات الملثمين.

وحظيت الدعاية الانتخابية للكتلة باهتمام طلابي كبير، لما تضمنته من محتوى وطني بارز.

وتتجهز الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والمقررة يوم الأربعاء القادم 24 مايو الجاري، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.

وبحسب أجندة الانتخابات ستكون المناظرة الطلابية يوم غد الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين