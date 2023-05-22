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والدة المعتقل السياسي براء بلوط تطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنه

22 مايو 2023 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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طالبت ساجدة بلوط والدة المعتقل السياسي الطالب براء بلوط، المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنها براء من سجون السلطة.

وأكدت لقناة حطين الرقمية، أن ابنها تعرض لمطاردة من قبل شبان مجهولون في فجر أول أيام العيد وتم إطلاق النار عليه واستطاع الهرب منهم.

وأضافت: "أجهزة السلطة حاولت تلفيق التهم لابني براء من أجل اعتقاله، وأكثر من 200 مسلح أطلقوا النار على المنزل في مساء أول أيام العيد".

وأشارت إلى أن المحكمة قضت بالإفراج عن ابنها لكنهم لم يفرجوا عنه، وقد تعرض لأبشع أنواع التعذيب في سجون السلطة.

وتابعت: "وعدونا بزيارة ابني براء لكن حين ذهبنا لزيارته رفضوا أن نزوره ومنذ انتخابات جامعة بوليتكنك فلسطين هدد عناصر الشبيبة الطلابية ابني براء بالملاحقة والقتل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مؤسسات حقوقية #اعتقال سياسي #براء بلوط

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