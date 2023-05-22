بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن الصفقات الجديدة وعودة ميسي

يُكثّف نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة النادي الكتالوني، جهوده من أجل إعادة الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوفه مرة أخرى؛ إذ شرع في عدة خطوات اقتصادية لإيجاد مكان لهدّافه التاريخي داخل قائمته مرة أخرى.

وكان ميسي قد غادر صفوف برشلونة قبل عامين في يونيو/ حزيران 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة؛ لعدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله بين صفوفه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي، والناجمة عن جائحة كورونا "كوفيد-19".

وأراد ميسي عام 2021 البقاء في برشلونة؛ لكنّ النادي لم يتمكن من الاحتفاظ به بسبب ديونه التي زادت عن مليار يورو (1.1 مليار دولار)، ويأمل برشلونة في استعادة هدّافه التاريخي، رغم الاهتمام القوي من المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها: "عملية ميسي تدخل المرحلة الحاسمة، إذ ينتظر النادي الكتالوني الموافقة على خطته الاقتصادية من قبل رابطة الليغا".

وسبق أن اعترف رافائيل يوستي، نائب رئيس برشلونة، أنّ النادي الكتالوني يرغب بالفعل في إعادة النجم الأرجنتيني، بقوله: "في كل مرة يتم فيها الحديث عن عودة ميسي يتسبب لنا الأمر بالمشاكل؛ لكن سيكون من الرائع أن يحسم النجم الأرجنتيني قراره من أجل إنهاء قصته الجميلة التي بدأها هنا منذ صغره".

وأوضح التقرير أنه يوجد في برشلونة ثقة كاملة بقدرتهم على الحصول على توقيع ميسي، وخاصّة أنّ الأرجنتيني لم يرد حتى الآن على عرض الهلال السعودي والذي يقترب من 500 مليون يورو في الموسم الواحد.



دراسة اقتصادية تُشجع برشلونة على إعادة ميسي

وفي سياق متصل قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: إنّ برشلونة أجرى دراسة اقتصادية داخلية للنادي والتي تُقَيّم بشكل إيجابي عودة ميسي؛ حيث فاجأت هذه الدراسة مسؤولي البلوغرانا؛ إذ سيستفيد النادي الكتالوني بشكل قوي من عودة نجمه الأرجنتيني مرة أخرى.

وستنتعش خزائن برشلونة بأكثر من 230 مليون يورو في السنة الأولى التي يعود فيها ميسي لارتداء قميص الفريق مرة أخرى؛ فأولًا سيحصل البلوغرانا على 150 مليون يورو من دخول رعاة جُدد عقب عودة البولغا مرة أخرى.

المصدر / فلسطين اونلاين