بسبب العنصرية.. ريال مدريد يصعد أزمة فينيسيوس للقضاء

أصدر نادي ريال مدريد بيانا، اليوم الإثنين، بشأن واقعة تعرض فينيسيوس جونيور، جناح الميرنجي، لهتافات عنصرية، من قبل جماهير فالنسيا، خلال مباراة الفريقين أمس، التي خسرها الملكي بهدف نظيف.

وكان مشجعو فالنسيا قد وصفوا فينيسيوس بالقرد، في ملعب "ميستايا".

وقال ريال مدريد، في بيانه: "يدين النادي بأشد العبارات ويرفض بشدة أحداث الاعتداء العنصري التي وقعت بالأمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "تشكل هذه الأحداث هجوما مباشرا على نموذج التعايش في دولتنا الديمقراطية والاجتماعية التي يحكمها القانون".

وتابع: "يعتبر ريال مدريد أن هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولذلك قدم النادي البلاغ المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العام لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز، للتحقيق في الأحداث وتوجيه المسؤوليات".

وواصل: "تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على أن المدعي العام يجب أن يتحمل مسؤولية تعزيز عمل العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمصلحة العامة".

واختتم: "لهذا السبب، ونظرا لخطورة ما حدث، قدم نادي ريال مدريد البلاغ المناسب، دون التأثير على مثوله كشاهد شخصي في الإجراءات المقبلة".

من جهته دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، فينيسيوس جونيور بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له من جماهير فالنسيا، عن طريق تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام".

المصدر / وكالات