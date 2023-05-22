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القضاء الإداري يسمح بإجراء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين دون إجراء الانتخابات

22 مايو 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة حاشدة للصحفيين رفضا لإجراء انتخابات مسرحية الانتخابات الهزلية غير القانونية

قرَّر القضاء الإداري بغزة، اليوم الإثنين، السماح بإجراء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

ووفق ما صدر عن القضاء الإداري، فإن القرار جاء دون إجراء الانتخابات، محدّدًا جلسة للبتِّ في القضية يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.

وكان صحفيون رفعوا قضية في المحكمة الإدارية لبطلان مؤتمر نقابة الصحفيين.

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وفي السياق، نظَّم مئات الصحفيين العديد من الوقفات الرافضة لانعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين لما يتسم من عوار نقابي واضح.

وطالب الصحفيون وكبار الإعلاميين الفلسطينيين، وممثلون عن أطر وكتل وتجمّعات إعلامية في قطاع غزة بوقف إجراء عقد "مسرحية" انتخابات نقابة الصحفيين "غير الشرعية"، والتوافق على حلول وطنية نقابية جامعة للأزمة التي تعصف بالنقابة، مؤكدين أن نقابة الصحفيين للجميع وليست لتمثيل حزب أو فئة.

وخاطبت الأطر والمؤسسات الصحفية تخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتدخل لإنصاف آلاف الصحفيين وتصويب أوضاع نقابتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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