منظمة الصحة العالمية تحذّر من وباء قادم قد يحدث قريبًا

حثَّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذّرًا من أن الوباء القادم "من المرجَّح أن يحدث قريبًا"، مضيفًا "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

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ومن المقرَّر أن تتطرَّق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحدّيات الصحية العالمية.

وبحسب وكالة رويترز سيتطرَّق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

المصدر / وكالات