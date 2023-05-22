فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو مرزوق: مجزرة الاحتلال بمخيم بلاطة تتطلَّب تدفيعه الثمن

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 23 مايو

مصرع عددٍ من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة

فنانون شباب في غزة يعيدون "مسرح الظل" إلى الواجهة

اقتحام "بن غفير" لـ"الأقصى".. محاولة لفرض وقائع جديدة

ناصر الدين: المقاومة منعت "مسيرة الأعلام" من اقتحام الأقصى

النائب القرعاوي: شعبنا يدافع عن نفسه تجاه جرائم الاحتلال

ثلاث وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

"الحراك الصحفي" يدعو للمشاركة في اعتصام رافض لمسرحية نقابة الصحفيين

الاحتلال يغلق مدخلَي قرية شرق رام الله لليوم العاشر

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 23 مايو

22 مايو 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الإثنين 22 مايو 2023، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/20) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إضافة لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#معبر رفح #آلية السفر #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة