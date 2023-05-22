الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 23 مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الإثنين 22 مايو 2023، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/20) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إضافة لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين