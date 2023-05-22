ثلاث وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

ضمن تجهيزات موسم الصيف يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته لموظفين جدد وفق التخصصات التالية:-
1/ موظف استقبال مكالمات / تسليم طلبات
الوصف الوظيفي :
- العمل في مجال استقبال المكالمات والطلبات المباشرة من الزبائن.
- العمل في مجال تجميع الوجبات وتسليمها للزبائن بالدقة المطلوبة.
- القدرة على التعامل مع الجمهور والزبائن باللباقة وحسن الاستقبال.
2/ مساعد شيف / تحضيرات مطبخ
الوصف الوظيفي :
- المساعدة في تجهيز الوجبات والسندوتشات حسب الطلب.
- العمل في المطبخ في مجال التقطيع والتعبئة والتجهيز.
3/ صنايعي شاورما
الوصف الوظيفي :
- العمل في مجال صناعة الشاورما من حيث التشريح والتتبيل والشك والقص.
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- تحمل ضغط العمل والالتزام بالعمل ضمن فريق.
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التخصص.
للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على جوال رقم : (0566220110) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً
أخر موعد لتقديم الطلبات هو 30.05.2023