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ثلاث وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

22 مايو 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة

ضمن تجهيزات موسم الصيف يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته لموظفين جدد وفق التخصصات التالية:-

1/ موظف استقبال مكالمات / تسليم طلبات

الوصف الوظيفي :

- العمل في مجال استقبال المكالمات والطلبات المباشرة من الزبائن.

- العمل في مجال تجميع الوجبات وتسليمها للزبائن بالدقة المطلوبة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور والزبائن باللباقة وحسن الاستقبال.

2/ مساعد شيف / تحضيرات مطبخ

الوصف الوظيفي :

- المساعدة في تجهيز الوجبات والسندوتشات حسب الطلب.

- العمل في المطبخ في مجال التقطيع والتعبئة والتجهيز.

3/ صنايعي شاورما

الوصف الوظيفي :

-  العمل في مجال صناعة الشاورما من حيث التشريح والتتبيل والشك والقص.

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

- تحمل ضغط العمل والالتزام بالعمل ضمن فريق.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال التخصص.

للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على جوال رقم : (0566220110) من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً

أخر موعد لتقديم الطلبات هو 30.05.2023

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