"الحراك الصحفي" يدعو للمشاركة في اعتصام رافض لمسرحية نقابة الصحفيين

دعا الحراك الصحفي النقابي، بغزة للمشاركة والتغطية الإعلامية، في الاعتصام المقرَّر تنظيمه يوم غدٍ الثلاثاء، بمدينة غزة، رفضًا لمسرحية نقابة الصحفيين.

وقال الحراك في بيان له، إن الاعتصام سيكون يوم غدٍ في الساعة التاسعة صباحًا، أمام قاعة جلوريا على شاطئ بحر غزة.

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ونوَّه الحراك إلى أن الاعتصام يأتي رفضًا وتنديدًا بمواصلة القائمين على مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تنفيذ مسرحية الانتخابات الهزلية غير القانونية، وغير الشرعية، محذّرًا من تداعيات هذه "الانتخابات" على الجسم الصحفي الفلسطيني.

وأضاف: "انتخابات نقابة الصحفيين مسرحية هزيلة وغير شرعية لن نعترف بها أو نتائجها"، مشدّدًا على أن المشاركة في الاعتصام تأكيد على الحق في وجود نقابة مهنية تمثّل الكل الصحفي.

المصدر / فلسطين أون لاين