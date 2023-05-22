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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث التربية الإسلامية

22 مايو 2023 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث التربية الإسلامية

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث التربية الإسلامية.

بإعداد المدرس القدير/ عماد الدين شحده البراوي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " البراوي" من أفضل وأمهر مدرسي مادة التربية الإسلامية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع عدا الشرعي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة التربية الإسلامية لجميع الفروع 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة التربية الإسلامية لجميع الفروع 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع عدا الشرعي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#التعليم #توجيهي #الثانوية العامة

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