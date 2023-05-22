العمادي يلتقي مدير وكالة "الأونروا" بغزة

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، بالسيد توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، في مقر اللجنة القطرية بغزة يوم أمس، الأحد.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد السفير العمادي استمرار جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع ودعم الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل.

وعرض السفير العمادي جهود قطر لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتخفيف التوتر الحالي، مشيرًا إلى الإجراءات العملية التي تتخذها قطر لتهدئة الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وجهودها مع جميع الأطراف لتعزيز المصالح المشتركة وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

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وأعرب السفير العمادي عن شكره للسيد وايت على جهود "أونروا" في تقديم الدعم لسكان قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تشجيع المجتمع الدولي على استمرار دعم مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في قطاع غزة، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

من جانبه، أثنى السيد وايت على جهود قطر ودعمها المستمر لوكالة "أونروا"، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة حاليًا.

وأكد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر لضمان استمرار المشاريع التي تخفف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا صعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين