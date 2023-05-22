كتلة بيرزيت تدعو للمشاركة في مسيرها وحضور دعايتها الانتخابية اليوم

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الطلبة للمشاركة في مسيرتها وحضور دعايتها الانتخابية اليوم الإثنين، استعدادًا لانتخابات مجلس الطلبة التي ستجري بعد يومين.

وأعلنت الكتلة أن بداية المسيرة ستكون من أمام قاعة الشهيد كمال ناصر في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، وستستمر حتى مجلس الطلبة القديم لحضور الدعاية الانتخابية في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

وتستعد الكتلة الإسلامية للمشاركة في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت المقرَّرة في الأربعاء المقبل، حيث ستتنافس على 51 مقعدًا تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.

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وتنصُّ أجندة الانتخابات على أن المناظرة الطلابية ستقام غدًا الثلاثاء الموافق 23 مايو.

ويأتي ذلك بعد أن حقَّقت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي في جامعة بيرزيت.

وعلى الرغم من العقبات التي تواجهها، مثل مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال رموز الكتلة في الجامعة، فإن الكتلة الإسلامية مستمرة في تقديم خدماتها للطلبة.

وتقدَّم الكتلة الإسلامية أنشطة متنوعة، تهدف بشكل أساسي إلى دعم الطلبة، وتشجّعهم على المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم.

وترفع الكتلة دوماً شعار: "لن يحرم أي طالب من التسجيل بسبب أي عائق مادي"، وتسارع في خدمة الطلبة، وتساعدهم في فترة التقسيط والتسجيل، إلى جانب الخدمات الثقافية والوطنية والدينية المميزة.

المصدر / فلسطين أون لاين