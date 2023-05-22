مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث رياضيات.
بإعداد المدرس القدير/ سليم عبد الرملاوي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " الرملاوي" من أفضل وأمهر مدرسي مادة الرياضيات بالقطاع.
ويشمل ملحق مبحث الرياضيات للفرع العلمي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.
- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2021 من هنــــــا
- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2022 من هنــــــا
ولمطالعة مراجعات مبحث الرياضيات للفرع العلمي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻
يرجى الانتظار لتحميل الملف
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المصدر / فلسطين أون لاين