مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث رياضيات.

بإعداد المدرس القدير/ سليم عبد الرملاوي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " الرملاوي" من أفضل وأمهر مدرسي مادة الرياضيات بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الرياضيات للفرع العلمي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الرياضيات للفرع العلمي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين