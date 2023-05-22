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الفرع العلمي

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث رياضيات

22 مايو 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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مرجعات الثانوية العامة.png

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث رياضيات.

بإعداد المدرس القدير/ سليم عبد الرملاوي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد " الرملاوي" من أفضل وأمهر مدرسي مادة الرياضيات بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الرياضيات للفرع العلمي، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الرياضيات للفرع العلمي 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الرياضيات للفرع العلمي لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#التعليم #توجيهي

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