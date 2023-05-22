الاحتلال ينقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه"

أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الإثنين، بأنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير القائد وليد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تراجع خطير طرأ على حالته الصحية.

وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تمَّ تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدّي.

وسمحت سلطات الاحتلال، يوم 27 نيسان/ إبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ إبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير دقة (60 عامًا) من مدينة باقة الغربية بأراضي الداخل المحتل عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

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ويعدُّ الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُذكر أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبَّد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 سنة، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه سنتين ليصبح 39 سنة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين