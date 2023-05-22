مطلوب محرر صحفي للعمل في كلية فلسطين التقنية- دير البلح

إعلان توظيف صادر عن إدارة كلية فلسطين التقنية - دير البلح تعلن فيه عن وظيفة محرر صحفي بنظام العقد.
المؤهلات والكفايات المطلوبة
1- التخصص المطلوب / دبلوم الإعلام الرقمي - فنون التلفزيون.
2- خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن سنة واحدة.
3- تقدير المؤهل العلمي جيد جداً.
المهارات المطلوبة
1- إجادة كتابة وتحرير الخبر الصحفي .
2- القدرة على اعداد التقارير المصورة.
3- إدارة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي .
4- إجادة استخدام الكاميرا.
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلبات في قسم شؤون الموظفين بالكلية - المبنى الاداري بحرم الكلية.
- العنوان : قطاع غزة - دير البلح - شارع الكلية.
- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 الساعة 12 ظهراً.