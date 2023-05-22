مطلوب محرر صحفي للعمل في كلية فلسطين التقنية- دير البلح

إعلان توظيف صادر عن إدارة كلية فلسطين التقنية - دير البلح تعلن فيه عن وظيفة محرر صحفي بنظام العقد.

المؤهلات والكفايات المطلوبة

1- التخصص المطلوب / دبلوم الإعلام الرقمي - فنون التلفزيون.

2- خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن سنة واحدة.

3- تقدير المؤهل العلمي جيد جداً.

المهارات المطلوبة

1- إجادة كتابة وتحرير الخبر الصحفي .

2- القدرة على اعداد التقارير المصورة.

3- إدارة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي .

4- إجادة استخدام الكاميرا.

طريقة التسجيل

- يتم تقديم الطلبات في قسم شؤون الموظفين بالكلية - المبنى الاداري بحرم الكلية.

- العنوان : قطاع غزة - دير البلح - شارع الكلية.

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 الساعة 12 ظهراً.