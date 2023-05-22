اليونان.. 4 نوّاب من أصول تركية يفوزون بمقاعد برلمانية

فاز 4 نواب من أتراك تراقيا الغربية بمقاعد في البرلمان اليوناني، وذلك بحسب النتائج غير النهائية للانتخابات العامة التي شهدتها اليونان، أمس الأحد.

وأظهرت بيانات الداخلية اليونانية فوز النواب أوزغور فرحات (حزب اليسار المتطرف) وإلهان أحمد وبرهان باران (حزب باسوك)، وحسين زيبك (حزب سيريزا).

وتأتي هذه النتائج بعد فرز أكثر من 97 بالمئة من الأصوات.

وشهدت اليونان أمس الأحد، انتخابات برلمانية تنافس فيها 27 حزباً سياسياً و8 تحالفات ومرشح واحد مستقل.

وسجلت اليونان في الانتخابات الأخيرة 9 ملايين و800 ألف ناخب، بينهم 112 ألفا و97 ناخبا يدلون بأصواتهم لأول مرة بعد بلوغهم السن القانوني للاقتراع.

المصدر / الأناضول