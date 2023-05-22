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22 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

إدارة سجون الاحتلال تصدر قرارا جديدا بشأن القائد أحمد سعدات

22 مايو 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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أحمد سعدات بين سجانيه

كشف مركز حنظلة المختص بشأن الأسرى، اليوم الإثنين، عن إصدار إدارة سجون الاحتلال قرار جديد بشأن القائد أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات.

وقال المركز، إن إدارة السجون أنهت العزل الانفرادي لسعدات وعودته إلى سجن "رامون"، وكذلك الأسير عاهد أبو غلمي ونقله إلى سجن "نفحة"، والأسير وليد حناتشة ونقله إلى سجن "جلبوع"؛ رضوخًا للضغط الذي مارسه أسرى الجبهة الشعبية على مدار الأيام الماضية وتهديدهم بخوض معركة واسعة داخل السجون.

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وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قِسمَي "5" و"7" في سجن ريمون، في الثامن من الشهر الجاري، ونقلت القادة أحمد سعدات، وعاهد غلمة، ووليد حناتشة، إلى زنازين العزل الانفرادي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الجبهة الشعبية #أحمد سعدات

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