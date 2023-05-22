الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، حارًا نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

طقس الاثنين 22 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 23 مايو

الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 24 مايو

الأربعاء، يكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 25 مايو

الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام وحارًا نسبيًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين