إصابة و3 معتقلين خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، مناطق متفرقة في مدينة جنين ومحيط مخيمها.

وبحسب مصادر محلية، أصيب شاب، واعتقل عدد آخر، خلال عملية الاقتحام.

وبحسب مصادر طبية، فإن شاب أصيب بشظايا الرصاص في الرأس والوجه، ونقل للعلاج في مستشفى ابن سينا.

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وتسللت قوات إسرائيلية خاصة باستخدام مركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية ويتم نشر القناصة في عدة عمارات سكنية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم الجلبوني، وساهر محاجنة، وابن عمه أحمد محاجنة بعد مداهمة منازلهم.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواتها اعتقلت 3 مطلوبين بعد معلومات استخباراتية عن أماكن وجودهم، بحجة أنهم يقفون خلف عمليات إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين