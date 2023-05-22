3 شهداء في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

اُستشهد فجر يوم الإثنين، 3 شبان وأصيب آخرين، جراء اشتباكات مُسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجراً، نبأ استشهاد الشبان: محمد بلال زيتون (32 عامًا) وعبد الله أبو حمدان، وفتحي أبو رزق، وإصابة آخرين، في اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم بلاطة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المخيم، في حين أظهرت فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات من قبل قوات الاحتلال إلى المخيم وسط استمرار المواجهات.



صورة| الشهيد عبد الله أبو حمدان الذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم بلاطة



صورة| الشهيد فتحي ابو رزق الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس

المصدر / فلسطين أون لاين