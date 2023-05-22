فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 شهداء في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

علماء يطورون طلاء لزراعة العظام.. مستوحى من أجنحة الحشرات

أطعمة يجب إضافتها لوجبة الإفطار.. "مهمة جدا" لصحة القلب

المكتب الحركي للصحفيين يرحب بدعوة "الجبهة" لحوار بين الأطر الصحفية

دراسة تكشف سببا جديدا للبدانة.. كيف يتسلل "السم الداخلي"؟

تجمع الصحفيين المستقلين يُثمّن دعوة "الشعبية" لحوار بين الأجسام الصحفية

5 مرشحين لانتخابات شباب رفح قبل يومين على إغلاق باب الترشُّح

مرابطة مقدسية تحذر: "هذا ما يحاول الاحتلال فرضه باقتحامات الأقصى"!

حراك الصحفيين يدعو لمرحلة انتقالية مؤقتة لنقابة الصحفيين

اتحاد الشجاعية يحسم ملف مدربه الجديد

محدث بالفيديو والصور 3 شهداء في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

22 مايو 2023 . الساعة 02:29 بتوقيت القدس
...
شهداء مخيم بلاطة: محمد زيتون، فتحي رزق، عبدالله أبو حمدان

اُستشهد فجر يوم الإثنين، 3 شبان وأصيب آخرين، جراء اشتباكات مُسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجراً، نبأ استشهاد الشبان: محمد بلال زيتون (32 عامًا) وعبد الله أبو حمدان، وفتحي أبو رزق، وإصابة آخرين، في اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم بلاطة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المخيم، في حين أظهرت فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات من قبل قوات الاحتلال إلى المخيم وسط استمرار المواجهات.

photo_٢٠٢٣-٠٥-٢٢_٠٣-٤٢-٠٧.jpg
صورة|  الشهيد عبد الله أبو حمدان الذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم بلاطة

photo_٢٠٢٣-٠٥-٢٢_٠٣-٤١-١٥.jpg
صورة| الشهيد فتحي ابو رزق الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#شهيد #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة