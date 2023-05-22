فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متحدثون يؤكدون أهمية التحول الرقمي وتوفير الجيلين الثالث والرابع لغزة

"حماس": فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة وجريمة "بلاطة" لن تثني شعبنا عن الانتصار للمقدسات

نقابة الصحفيين بين مطرقة السلطة وسندان الاحتلال

مسيرة الأعلام وانهيار سقف الأحلام

حكم ذبح العقائق يوم عيد الأضحى

مَن للأقصى؟

تبعات مسيرة الأعلام لم تتبدّد بعد

الأقصى: استنكاراتكم بلا قيمة!

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق غزة

22 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

محدث بالفيديو والصور 3 شهداء في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم بلاطة بنابلس

22 مايو 2023 . الساعة 02:29 بتوقيت القدس
...
شهداء مخيم بلاطة: محمد زيتون، فتحي رزق، عبدالله أبو حمدان

اُستشهد فجر يوم الإثنين، 3 شبان وأصيب آخرين، جراء اشتباكات مُسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجراً، نبأ استشهاد الشبان: محمد بلال زيتون (32 عامًا) وعبد الله أبو حمدان، وفتحي أبو رزق، وإصابة آخرين، في اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم بلاطة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المخيم، في حين أظهرت فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات من قبل قوات الاحتلال إلى المخيم وسط استمرار المواجهات.

photo_٢٠٢٣-٠٥-٢٢_٠٣-٤٢-٠٧.jpg
صورة|  الشهيد عبد الله أبو حمدان الذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمخيم بلاطة

photo_٢٠٢٣-٠٥-٢٢_٠٣-٤١-١٥.jpg
صورة| الشهيد فتحي ابو رزق الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#شهيد #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة