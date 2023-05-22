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شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس

22 مايو 2023 . الساعة 02:29 بتوقيت القدس
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شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس

استشهد فجر اليوم الشاب محمد بلال أبو زيتون (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الشاب أبو زيتون وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس استشهد على إثرها، بينما أفاد الهلال الأحمر، عن إصابة شابين برصاص جيش الاحتلال أحدهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول المخيم، في حين أظهرت فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات من قبل قوات الاحتلال إلى المخيم وسط استمرار المواجهات.

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #نابلس

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