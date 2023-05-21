تجمع الصحفيين المستقلين يُثمّن دعوة "الشعبية" لحوار بين الأجسام الصحفية

ثمّن تجمع الصحفيين المستقلين دعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعقد حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة، وبما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتّفق عليها دون إقصاء لأحد، ويُعزّز من مكانة ودور النقابة.

وأكد التجمع على الموقف الذي أبدته الجبهة الشعبية بالحرص على وحدة النقابات والاتحادات الشعبية، وعلى أن تعكس عضويتها تمثيلاً حقيقيًّا وشاملًا للفئات التي تمثلها، ودون أيّ إجحاف نتيجةً للانتماء السياسي.

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وشدّد على ضرورة استجابة القائمين حاليًّا على نقابة الصحفيين الفلسطينيين لدعوة الجبهة الشعبية، والإعلان فورًا عن وقف إجراءات عقد المسرحية الانتخابية الهزلية المقررة يومي 23 و24 مايو الجاري بلا شرعية وبلا توافق.

وحذّر التجمع من استمرار القائمين على النقابة في إجراءات عقد المسرحية الهزلية، لما لذلك من تداعيات وخيمة على حقوق الصحفيين الفلسطينيين الفدائيين، وما يُمثّله من عبث بحاضر ومستقبل النقابة التي يفترض أن تكون بيتًا جامعًا للصحفيين.

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كما أكد على دعمه للخطوات الهادفة إلى وقف المسرحية الهزلية، وصولًا إلى إصلاح نقابة الصحفيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يُشارك فيها كلُّ الصحفيين، ونبذ الدخلاء على المهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين