حراك الصحفيين يدعو لمرحلة انتقالية مؤقتة لنقابة الصحفيين

دعا حراك الصحفيين الفلسطينيين في غزة، مساء الأحد، لضرورة الإعلان عن مرحلة انتقالية مؤقتة لنقابة الصحفيين الحالية لا تزيد عن 6 أشهر.

وأكد الحرك في بيان صحفي صادر عنه، على أن "دعوة الكتل الصحفية لحوار معمق لا يكون على قاعدة المحاصصة الحزبية ويكون برعاية مؤسسات محايدة".

اقرأ أيضا: "الشعبية" تدعو الأجسام الصحفية للتوافق على موعد عقد مؤتمر النقابة

وطالب الحراك بأن يتم الاستناد إلى النظام الداخلي 2011، لحين إجراء تعديلات شاملة بناءً على نظام داخلي جديد يتم إقراره في مؤتمر عام.

وقال: "يتم تشكيل لجنة عضوية تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل الصحفية، إضافة إلى المؤسسات الراعية لعملية الإصلاح، وتتمثل مهمّة اللجنة بفتح ملفات أعضاء الهيئة العامة وتدقيقها، إضافة إلى استقبال طلبات انتساب جديدة في الضفة الغربية وغزة.

اقرأ أيضا: كتلة الصحفي ترحب بدعوة "الشعبية" لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

وأضاف الحراك: "يتم تحديد جدول زمني لعقد المؤتمر العام، والانتخابات بعد هذه المدة، وتتولى المؤسسات الراعية مسؤولية الرقابة عليها".

كما دعا لأن تتولى الأطر الصحفية مسؤولية إعداد استراتيجية عمل لنقابة الصحفيين، تضمن تقديم خدمات أساسية للهيئة العامة، إضافة للتعامل مع المستجدات التي تؤثر على بيئة واستمرارية العمل الصحفي في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين