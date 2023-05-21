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5 مرشحين لانتخابات شباب رفح قبل يومين على اغلاق باب الترشح

21 مايو 2023 . الساعة 22:45 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

تقدم خمسة مرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح، رغم تبقي يومين على اغلاق باب الترشح لاختيار المجلس الجديد للنادي.

ورغم وجود العديد من أعضاء الجمعية العمومية الذين أبدوا رغبة في الترشح، إلا أن الاقبال لا زال ضعيفا في ظل تبقي يومين على اغلاق باب الترشح.

وتقدم خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات هم إسماعيل أبو نجا وفريد الخطيب والدكتور عمر قشطة وميسرة لافي ومحمد موافي، حيث سبق لثلاثة منهم التواجد ضمن مجلس إدارة النادي في دورات سابقة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها لافي وموافي.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أوقفت كافة الإجراءات الانتخابية خلال فترة العدوان على قطاع غزة، قبل أن يتم استئنافها صباح أمس على أن يتم اغلاق باب الترشح يوم غدا الثلاثاء، على أن يتم فتح باب الطعون والاعتراض لثلاثة أيام من 24 وحتى 27 من مايو الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقديم عدد من الأعضاء لأوراق ترشحهم للانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فتح المجال أمام المرشحين للانسحاب من 28 وحتى 30 من الشهر الحالي، قبل أن يتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من يوم 31 مايو الجاري، فيما سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية في الثاني من يونيو القادم، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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