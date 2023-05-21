اتحاد الشجاعية يحسم ملف مدربه الجديد

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد الشجاعية عن تجديد ثقته بالكابتن هيثم حجاج المدير الفني للفريق، بعد الجلسة التي جمعت الأخير بمجلس الإدارة مساء الأحد.

وقال نايف الحطاب رئيس النادي إن تواجد حجاج على رأس القيادة الفنية للفريق يعتبر أمرا هاما، من أجل الحفاظ على حالة حالة الاستقرار في صفوف الفريق خاصة وأن حجاج قاد الفريق في المواسم الثلاثة الماضية.

وأشاد الحطاب بالنتائج التي حققها الفريق تحت قيادة حجاج متمنيا أن تتواصل تلك النتائج في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد بداية شهر يونيو القادم، قبل أن يستهل مشواره في بطولة كأس غزة والتي يعد الفريق أحد أبرز المنافسين للتتويج بلقبها.

المصدر / فلسطين أون لاين