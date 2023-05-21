فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حراك الصحفيين يدعو لمرحلة انتقالية مؤقتة لنقابة الصحفيين

5 مرشحين لانتخابات شباب رفح قبل يومين على اغلاق باب الترشح

التجمع الإعلامي يرحب بدعوة الشعبية لحوار بين الأطر الصحفية

اتحاد الشجاعية يحسم ملف مدربه الجديد

هل غيّر غوندوغان رأيه وقرّر رفض عرض برشلونة؟

"حمادة": شعبنا سيرد بكل قوة على تدنيس الأقصى

مرابطة مقدسية تحذر: "هذا ما يحاول الاحتلال فرضه باقتحامات الأقصى"!

تعيين مدرب مساعد من غزة للمنتخب الوطني الأول

أسماء الفرق المشاركة في بطولة كأس غزة

البرلمان العربي: محاولات تغيير واقع الأقصى تنذر بالمزيد من التصعيد

اتحاد الشجاعية يحسم ملف مدربه الجديد

21 مايو 2023 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد الشجاعية عن تجديد ثقته بالكابتن هيثم حجاج المدير الفني للفريق، بعد الجلسة التي جمعت الأخير بمجلس الإدارة مساء الأحد.

وقال نايف الحطاب رئيس النادي إن تواجد حجاج على رأس القيادة الفنية للفريق يعتبر أمرا هاما، من أجل الحفاظ على حالة حالة الاستقرار في صفوف الفريق خاصة وأن حجاج قاد الفريق في المواسم الثلاثة الماضية.

وأشاد الحطاب بالنتائج التي حققها الفريق تحت قيادة حجاج متمنيا أن تتواصل تلك النتائج في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد بداية شهر يونيو القادم، قبل أن يستهل مشواره في بطولة كأس غزة والتي يعد الفريق أحد أبرز المنافسين للتتويج بلقبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #اتحاد الشجاعية #كرة القدم #مدرب #دوري غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة