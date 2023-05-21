هل غيّر غوندوغان رأيه وقرّر رفض عرض برشلونة؟

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد، أنّ الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان يتجه للبقاء ضمن صفوف فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وتجاهل عرض برشلونة بطل الدوري الإسباني، من أجل الحصول على خدماته.



وأضافت أنّ برشلونة يضع غوندوغان ضمن أولوياته، لضمه خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، حيث رفض اللاعب الألماني العرض المقدم من ناديه وهو التجديد لعام واحد فقط.



وأكملت الصحيفة قولها إنّ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، اشترط الحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، بعد تقديمه موسمًا رائعًا هذا العام، وهو الأداء الذي دفع النادي الإنجليزي إلى تقديم عرض جديد يُلبّي رغبات غوندوغان وشروطه المختلفة.



وبيّنت الصحيفة أنّ العرض الجديد من مانشستر سيتي سيكون أعلى بكثير من حيث الراتب، عن ذلك العرض الذي تَقدَّم به برشلونة في وقت سابق، كما سيتضمن بندًا للتجديد التلقائي لعام آخر، وهي إغراءات دفعت غوندوغان للموافقة على البقاء في إنجلترا.



وختمت الصحيفة قولها إنّ غوندوغان سيحسم مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، حيث يريد قائد النادي الإنجليزي، التتويج بالبطولة التي فشل في حصدها مرتين مع بوروسيا دورتموند الألماني عام 2013، وفريقه الحالي مانشستر سيتي عام 2021.



الجدير بالذكر أنّ غوندوغان هذا الموسم ظهر بشكل جيد مع مانشستر سيتي، وشارك حتى الآن في 48 مباراة بمُختلف المُسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف، وسط تقديم 7 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين