"حمادة": شعبنا سيرد بكل قوة على تدنيس الأقصى

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية الدهس البطولية في حوارة مساء اليوم رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق شعبنا.

ولفت في تصريح صحفي، أن آخر جرائم الاحتلال اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

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وشدد حمادة على أن "شعبنا لا ينكسر، وسيرد بكل قوة على تدنيس الأقصى ومحاولات بسط السيطرة عليه، وكل محاولات إضعاف شعبنا وثنيه عن مشروعه المقاوم ستبوء بالفشل، وسيتواصل صمودنا مهما بلغت التضحيات".

وقال: "نحيي حوارة وأبطال جبل النار، ونشد على أيدي مقاومينا وثوار شعبنا لمواصلة استهداف العدو بالعمليات النوعية في كل المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين