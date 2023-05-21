تعيين مدرب مساعد من غزة للمنتخب الوطني الأول

غزة / مؤمن الكحلوت:

عين اتحاد كرة الطائرة الكابتن إياد أبو القمصان مدربا مساعدا للمنتخب الوطني الأول، الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر في يوليو القادم.

وسيعمل أبو القمصان ضمن الجهاز الفني الذي يقوده المدرب أيمن عودة، حيث سيتم عمل معسكر تدريبي قصير قبل مشاركة المنتخب في المسابقة.

ويعتبر أبو القمصان من أبرز لاعبي كرة الطائرة خلال حقبة التسعينات، ولعب ودرب قطبي مخيم جباليا الخدمات والشباب.

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب بالتحضير للبطولة، حيث تم إعداد القائمة الأولية من اللاعبين الذين سيتم استدعائهم، على أن يتم وضع خطة للتحضير بشكل جيد للبطولة.

وستبدأ تدريبات فدائي الطائرة خلال الأيام القليلة القادمة بشكل منفصل بين الضفة الغربية وغزة، واختيار أفضل اللاعبين للسفر ضمن البعثة الأولمبية المشاركة في الدورة الأضخم على مستوى الوطن العربي.