أسماء الفرق المشاركة في بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف اتحاد كرة القدم النقاب عن عدد الفرق المشاركة في بطول كأس غزة لموسم 2023/2024، والتي ستنطق في الحادي والعشرين من يوليو القادم.

وأكد الاتحاد أن 28 فريقاً سيُشاركون في البطولة، حيث وافقت أندية (الأقصى والجلاء والاستقلال وجماعي رفح) من الدرجتين الثانية والثالثة على المشاركة في المسابقة باعتبار أن مشاركتهم اختياري، بينما سيلعب 24 نادياً من الدرجتين الممتازة والأولي بشكل اجباري، ما يعني الغاء الدوري التمهيدي في البطولة القادمة، وستتأهل 4 فرق لدور الـ16 بشكل تلقائي، دون اللعب في دور الـ32.

وستُلعب المسابقة بخروج المغلوب من مباراة واحدة فقط، على أن تقام أدوار الـ32 و الـ16 و الـ8 قبل انطلاق بطولة الدوري بدرجاته المختلفة، فيما ستقام مبارياتي نصف النهائي عقب نهاية مسابقة الدوري.

وحدد اتحاد الكرة يوم 20/6/2023 موعداً لسحب قرعة المسابقة، والتي ستُلعب مبارياتها على ملاعب محايدة.

يُذكر أن البطولة متوقفة منذ 3 مواسم، حيث تم إلغائها مرتين بسب انتشار جائحة كورونا، بينما طلبت الأندية إلغائها في الموسم الماضي.

وفي سياق منفصل، تشهد لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم إقبالاً ضعيفاً على قيد اللاعبين، حيث لم يتقدم سوى نادي نماء فقط لقيد لاعبيه، بعد مرور أسبوع على فتح باب القيد والشطب الذي يستمر حتى العاشر من يوليو.